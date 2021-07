इमरान खान का डबल कैरेक्टर, उइगर मुस्लिमों पर चीन का जुल्म कबूल है, अमेरिका पर बरसे

International

इस्लामाबाद, जुलाई 02: दुनियाभर के मुस्लिमों का बोझ अपने कंधे पर उठाने का दावा करने वाले इमरान खान और पाकिस्तान का डबल कैरेक्टर पूरी दुनिया के सामने आ गया है। पाकिस्तान के मुसलमानों को कट्टरपंथ के आग में तपाने वाले इमरान खान जैसे नेताओं का डबल स्टैंडर्ड क्या है, पूरी दुनिया के सामने आ गया है। चीन में 10 लाख से ज्यादा मुसलमानों के साथ जानवरों जैसा सलूक करने वाले चीन को पाकिस्तान ने पूरी तरह से क्लीनचिट दे दी है, जबकि यूनाइटेड नेशंस से लेकर विश्व की तमाम मानवाधिकार संस्थाएं कह रही हैं कि शिनजियांग प्रांत में शी जिनपिंग की सेना मुसलमानों के साथ हैवानियत कर रही है। उन्हें नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है, मस्जिदों को तोड़ दिया गया है और कैंप में 10 लाख से ज्यादा मुसलमानों को कैद करके रखा गया है। लेकिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि चीन में सबकुछ ठीक है।

