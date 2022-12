इमरान खान के कितने रंगीले राज? न्यूयॉर्क में रहने वाली बेटी को छिपाया, अब हाईकोर्ट में बुरी तरह फंसे

इमरान खान अपने हर राजनीतिक विरोधी को चोर और डाकू कहते हैं, लेकिन इमरान खान के खिलाफ जितने राजफाश हो रहे हैं, उससे यही पता चलता है, कि वो भी दूध के धुले नहीं हैं।

Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एक और बड़ी मुसीबत में फंस गये हैं और इस बार वजह है, कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम चुनावी हलफनामे से छिपाया था। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ दायर उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी से संबंधित जानकारियां छिपाई हैं। इमरान खान ने चुनावी हलफनामे में सिर्फ दो बेटों के होने की बात कही है, जबकि उनकी एक बेटी भी है।

Imran Khan is in trouble by hiding his daughter. The petition of disqualifying him from contesting elections has been accepted in the High Court.