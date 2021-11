मौलवियों के मौलवी निकले इमरान खान, तहरीक-ए-लब्बैक के आगे पाकिस्तान सरकार ने डाले हथियार

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, नवंबर 07: पाकिस्तान सरकार ने कट्टरपंथी और प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-लब्बैक को राजनीतिक पार्टी घोषित करते हुए तमाम प्रतिबंधों को हटा लिया है। इसके साथ ही कम से कम सात पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारने वाला है और करोड़ों की सरकारी संपत्ति को आग लगा देने वाले पाकिस्तान के इस्लामी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक अब चुनाव लड़ सकती है और इमरान खान ने इस संगठन के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं।

शी जिनपिंग ही बनेंगे तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति? अगले हफ्ते कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में हटाए जाएंगे 'कांटे'

English summary

The Imran Khan government has removed the banned organization Tehreek-e-Labbaik from the banned list, which is another major victory for the fundamentalists in Pakistan.