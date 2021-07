पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच बवाल, सेना प्रमुख की बैठक में नहीं गये इमरान, बाजवा ने फटकारा

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, जुलाई 04: पाकिस्तान में सरकार और सेना के बीच का तकरार काफी बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा की मीटिंग का प्रधानमंत्री इमरान खान ने बहिष्कार कर दिया है। जिसके बाद पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल मच गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने बेहद गोपनीय और महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई थी, जिसमें अफगानिस्तान को लेकर सेना की तरफ से ब्रीफिंग दी जाने वाली थी, लेकिन इस बैठक में बुलाने के बाद भी इमरान खान नहीं आए।

English summary

There has been a ruckus in Pakistan after Imran Khan did not attend the Critical National Security meeting. It is reported that the Army Chief has reprimanded Imran Khan fiercely.