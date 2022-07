भारत एक ग्लोबल सुपरपॉवर कभी नहीं बन पाएगा, अगर मोदी सरकार ने जल्द ये काम नहीं किया!

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जुलाई 02: भारत की मोदी सरकार की सैन्य भर्ती में रीफॉर्म की कोशिश, जिसने भारत में राजनीतिक आग सुलगा दी और कई प्रदेशों में हिंसक प्रदर्शन किए गये, और जिसका विरोध अभी भी किया जा रहा है, वो एक बार फिर से साबित करता है, कि महाशक्ति बनने के रास्ते में भारत की आकांक्षाओं से भारत की अर्थव्यवस्था का कोई मेल नहीं है।

सूर्य से लेकर शिव तक... कैसे नंबर 108 करता है दुनिया को कंट्रोल, दुनियाभर के एक्सपर्ट्स हैरान

English summary

If India wants to become a superpower, then it has to increase employment in any case.