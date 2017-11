International

Yogender

नई दिल्‍ली। अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप एक बार फिर विवादों में हैं। यह मामला जुड़ा है 'Time Person of the Year' को लेकर। ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा, 'टाइम मैग्‍जीन ने मुझसे कहा कि वे मुझे पिछले साल की तरह 'टाइम पर्सन ऑफ ईयर' चुन सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे मैग्‍जीन को इंटरव्‍यू देने के साथ ही फोटोशूट के लिए हामी भरनी होगी। मैंने ऑफर ठुकराया और पल्‍ला झाड़ लिया। खैर धन्‍यवाद।' कुल मिलाकर ट्रंप का ट्वीट कहता है कि टाइम मैग्‍जीन ने उन्‍हें 'पर्सन ऑफ द ईयर' बनाने के लिए इंटरव्‍यू और फोटोशूट की शर्त रखी थी। दूसरी ओर टाइम मैग्‍जीन ने ट्रंप के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। मैगजीन ने ट्वीट कर लिखा, 'राष्‍ट्रपति को पता नहीं है कि हम (टाइम मैग्‍जीन) पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव कैसे करते हैं। टाइम तब तक अपनी पसंद का खुलासा नहीं करती, जब तक कि मैग्‍जीन पब्लिश नहीं हो जाती है। पर्सन ऑफ द ईयर का अंक 6 दिसंबर को प्रकाशित होगा।'

English summary

I declined Time’s Person of the Year, says US President Donald Trump.