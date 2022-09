फ्लोरिड में शक्तिशाली तूफान Ian ने मचाई तबाही, 20 लापता, 18 लाख घरों की 'बत्ती गुल'

International

oi-Artesh Kumar

फ्लोरिडा, 29 सितंबर : भीषण चक्रवाती तूफान 'इयान' ने अमेरिका के फ्लोरिडा में भारी तबाही (Hurricane Ian lashed the US Florida) मचाई है। इस चक्रवाती तूफान की वजह से फ्लोरिडा तट पर क्यूबा से प्रवासियों को ले जा रही एक नाव के डूबने की जानकारी दी है। खबर के मुताबिक नाव में सवार 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह अमेरिका में आए सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक है। इसने पूरे पॉवर ग्रिड को फेल कर दिया जिससे लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं।

We were in the eye wall of Cat. 4 #Hurricane #Ian for over 5 hours and the back side was the worst. I haven't experienced anything close to this in over 30 years @weatherchannel pic.twitter.com/wfEqcuEBAm

English summary

A category 4 storm slammed the Florida coast with winds going at the speed of 241 kilometres per hour (kmph). More than 1.8 million people in Florida were without electricity, according to PowerOutage.us. Nearly every home and business in three counties was without power, AP reported.