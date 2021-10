कंप्यूटर चिप की तरह 3000 साल में इंसानों का दिमाग भी हो गया छोटा, भगवान की टेक्नोलॉजी भी गजब है!

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अक्टूबर 23: आपने देखा होगा, वक्त के साथ कंप्यूटर के आकार भी छोटा होता गया और यही हाल हमारे दिमाग का भी हुआ है। मानव मस्तिष्क का आकार पूरे मानव इतिहास में कई बार बदल गया है, लेकिन इंसानी दिमाग में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन करीब 3 हजार साल पहले हुआ है। आज हम आपको बताते हैं कि, जब रिसर्चर्स ने इंसानी दिमाग के ऊपर रिसर्च किया, तो उन्हें कितनी दिलचस्प जानकारियां हाथ लगी। खासकर इंसनी दिमाग के आकार में आए परिवर्तन ने वैज्ञानिकों को स्तब्ध कर दिया है।

वैज्ञानिकों ने पृथ्वी जैसे दुर्लभ ग्रह का लगाया पता, लेकिन जानिए सितारों की टक्कर में हो चुका है क्या हाल?

English summary

Like any computer chip, the size of the human brain has also become smaller and smaller. In research, scientists have discovered interesting things.