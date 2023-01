स्वीडन में मिला यूरोप को मालामाल करने वाला दुर्लभ खजाना, चीन की दादागीरी का अंत करीब

दुर्लभ खनिजों पर आज की पूरी दुनिया निर्भर है और चीन उन खनिजों पर कब्जा करना चाहता है। अफगानिस्तान में भी चीन इसीलिए घुसना चाहता है, ताकि वो दुर्लभ खनिजों पर कब्जा कर सके।

Sweden rare earth metal Discovery: आधुनिक दुनिया में दुर्लभ खनीज पदार्थों के लिए जंग चल रही है और दुनिया के ताकतवर देशों में दुर्लभ खनिजों पर कब्जे के लिए रेस लगी हुई है। खासतौर पर चीन इस रेस में दुनिया को पीछे छोड़ना चाहता है, ताकि भविष्य में उसे चैलेंज करने वाला कोई नहीं रहे। इसके साथ ही चीन की कोशिश ये है, कि दुनियाभर के दुर्लभ खनिज भंडारों पर उसका कब्जा हो, ताकि उसकी दादागीरी बनी रहे। लेकिन, स्वीडन में एक ऐसे दुर्लभ खनिज भंडार की खोज की गई है, जो यूरोप को तो मालामाल कर ही देगा, इसके साथ ही चीन की मोनोपोली को भी हमेशा के लिए खत्म कर देगा।

