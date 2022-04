यूक्रेन युद्ध, चीन का डर...अमेरिका को होगा खरबों डॉलर का मुनाफा, हथियार कंपनियों को भारी ऑर्डर

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, अप्रैल 05: रूस-यूक्रेन संघर्ष एक महीने से अधिक समय से जारी है और यूक्रेन पूरी तरह से बर्बादो हो चुका है। हालांकि, रूस भी जीता नहीं है और अब जबकि, 40 दिनों से ज्यादा युद्ध का हो चुका है और रूस को जितना नुकसान हो चुका है, उसमें भले ही रूस अपने लक्ष्य को हासिल भी क्यों ना कर ले, लेकिन अब उसे जीता हुआ नहीं माना जा सकता है। लोग हमेशा कहते हैं कि, "युद्ध में कोई विजेता नहीं होता है।" लेकिन अमेरिकी सैन्य-औद्योगिक दिग्गजों के लिए युद्ध भारी मुनाफा कमाने और अपने स्टॉक की कीमतों को बढ़ाने का एक शानदार अवसर है। कुछ लोगों ने नोट किया है कि सैन्य संघर्ष या भू-राजनीतिक तनाव, अमेरिकी हथियारों के डीलरों के लिए पैसे छापने की मशीन बन गए हैं।

English summary

How the US defense industry will earn crores of billions of rupees by showing the fear of Ukraine war and China.