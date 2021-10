आकाश से पाताल तक, कहीं भी तबाही मचाने में सक्षम ड्रैगन, जानें कितनी ताकतवर बन गई चीन की सेना?

International

बीजिंग, अक्टूबर 30: इस वक्त चीन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है, जिसने एक साथ कई देशों से पंगा ले रखा है और हर जगह चीन की ही गलती है। एलएसी पर चीन और भारत के बीच काफी ज्यादा तनाव है, तो साउथ चायना सी में चीन अमेरिका का आगे खड़ा है। पूर्वी चायना सी में चीन को जापान से काफी दिक्कत है तो ताइवान पर चीन कभी भी चढ़ाई कर सकता है। इन सबके बीच चीन ऐसे ऐसे हथियारों की परीक्षण कर रहा है, जिनसे ये दुनिया पल भर में भस्म हो सकती है। ऐसे में जानना जरूरी है कि, आखिर चीन की सेना कितनी शक्तिशाली बन चुकी है और चीन की सेना भारत के लिए कितनी खतरनाक बन चुकी है?

After becoming president in 2012, Xi Jinping has made China's army powerful towards a mission and today China's army is close to becoming the most powerful army in the world.