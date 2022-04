Elon Musk के आगे Twitter ने कैसे टेके घुटने, कौन लोग चाहते थे, मस्क नहीं खरीदे ट्वीटर? जानिए पूरी कहानी

International

वॉशिंगटन, अप्रैल 26: एलन मस्क ट्वीटर क्यों खरीदना चाहते थे और वो कौन लोग थे, जो चाहते थे, कि किसी भी हाल में ट्वीटर को एलन मस्क नहीं खरीद पाए? ये बहुत दिलचस्प कहानी है और ये कहानी दिलचस्प इसलिए है, क्योंकि, ये सिर्फ पैसों की 'लड़ाई' नहीं है, बल्कि ये विचारधारा की लड़ाई है, जिसके लिए सदियों से इंसान लड़ता आया है और जिसके लिए सदियों तक इंसान लड़ता रहेगा।

