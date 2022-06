हंबनटोटा पोर्ट हथियाने चीन ने की थी बड़ी दगाबाजी, संकट में फंसे श्रीलंका को कैसे ड्रैगन ने ठगा, हुआ खुलासा

International

oi-Abhijat Shekhar

कोलंबो, जून 26: दूसरे देशों की जमीन हथियाने के लिए दुनिया के लिए खतरनाक बन चुके चीन ने नकदी संकट में फंसे श्रीलंका को कैसे ठगा था, इसको लेकर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। क्या हंबनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए लीज पर लेने के लिए चीन ने एक खतरनाक जाल बनाकर उसमें श्रीलंका को फांसा था और श्रीलंका को पोर्ट को लीज पर देने के लिए मजबूर कर दिया था, इसको लेकर रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। (तस्वीर क्रेडिट- Hambantota Port)

English summary

The report presented in the Sri Lankan Parliament has revealed that even after leasing the Hambantota port to Chinese companies for 99 years, Sri Lanka is still paying China's debt.