'गर्लफ्रेंड' को लेकर कैसी शेखी बघारने लगे हैं लोग? जानिए इसमें AI का रोल

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

वॉशिंगटन, 19 जनवरी: विज्ञान के एक विकृत रूप को लेकर नैतिकता पर नई बहस छिड़ गई है। हम सब जानते हैं कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखने वाला है। सही भी है, इससे कई सारी समस्याओं का निदान निश्चित लग रहा है। लेकिन, इंसानी दिमाग हर अच्छे चीज में से भी उसका बुरा पक्ष खोज लेता है और फिर वही सब शुरू हो जाता है, जिससे समाज में नफरत, हिंसा जैसी भावनाओं को बढ़ावा मिलने लगती है। अमेरिका या दूसरे विकसित देशों में आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 'गर्लफ्रेंड' का ट्रेंड चल पड़ा है। लेकिन, शायद जो लोग अपनी जीती-जागती 'गर्लफ्रेंड' के सामने अपनी कुंठा जाहिर नहीं कर पाते, वे इसका शिकार मशीनी 'गर्लफ्रेंड' को बनाने लगे हैं। यह प्रवृत्ति बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है।

English summary

By creating artificial intelligence girlfriends through smartphone apps, men are taking out their frustrations, a new debate has started about this new trend