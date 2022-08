हॉलीवुड अभिनेत्री ऐनी हेचे का निधन, कार दुर्घटना के बाद अस्पताल में थीं भर्ती

International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 13 अगस्त : हॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस ऐनी हेचे ने दुनिया को अलविदा कह दिया । ऐनी हेचे 53 वर्ष की थीं। बीते दिनों उनके कोमा में चले जाने की खबर सामने आई थीं। बता दें कि अभिनेत्री की कार लॉस एंजिल्स के मार विस्टा एरिया में एक जलती बिल्डिंग से जा टकराई थी और वह बुरी तरह झुलस गई थीं। हादसे के बाद से ही वह गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती थीं।

English summary

Anne Heche has officially been declared brain dead and will have her life support turned off, one week after her horror car crash. The actress' family revealed she is being kept on life support to see if her organs are viable to be donated as they paid a heartbreaking tribute to the 'courageous' 53-year-old.