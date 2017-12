International

Ankur Kumar

Subscribe to Oneindia Hindi

आपको बता दें कि वेनस्टेन अक्सर नई एक्ट्रेस को झांसे में लेकर उनके साथ इस तरह की हरकते करने के लिए मशहूर है और उसने अब तक कई लड़कियों का यौन शोषण किया है। हार्वे वेन स्टेन के रहते कंपनी अब तक कई फिल्मे बना चुकी है जिसमे प्रमुख है Shakespeare in Love (1998), Tulip Fever, Gangs of New York, My Week with Marilyn, One Chance आदि।

English summary

Earlier this year, Hollywood was rocked by allegations of rape and sexual harassment against Harvey Weinstein. Salma Hayek has now come forward with her "painful episode" courtesy the disgraced producer.