पाकिस्तान में फिर हिंदू लड़की का अपहरण, अल्पसंख्यकों को मिटाने पर तुला इस्लामाबाद! 15 दिन में चौथी घटना

International

oi-Artesh Kumar

पाकिस्तान में एक और हिंदू लड़की का अपहरण (Hindu Girl Abducted From Sindh Province) कर लिया गया है। इस देश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के मानवाधिकारों का घोर हनन किया जा रहा है। यहां आए दिन लड़कियों को अगवा करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। उनका उत्पीड़न किया जाता है। जिसका नतीजा यह है कि इस्लाम को मानने वाले देश में अल्पसंख्यकों की आबादी 3.5 प्रतिशत तक सिमट कर रह गई है। बता दें कि 15 दिन में पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के अपहरण की यह चौथी बड़ी घटना है।

English summary

A Hindu girl has been reportedly abducted in Hyderabad town of Pakistan's Sindh province. Hindus and other minorities, who constitute just 3.5 per cent of Pakistan's population as per CIA data, continue to face persecution in the Islamic Republic. In October last year, a parliamentary panel rejected a bill against forcible conversions.