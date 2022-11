खुले बालों में बिना हिजाब के काबुल पहुंची हिना रब्बानी खार, अपने ही बनाए नियम भूले तालिबानी नेता

पाकिस्तानी विदेश मंत्री अपने ग्लैमरस अंदाज में अफगानिस्तान की धरती पर कदम रखती दिखाई दे रही हैं। लोग इस बात पर भी हैरानी जता रहे हैं कि हिना रब्बारी खार ने अपने सिर तक को भी नहीं ढका है।

International

oi-Sanjay Kumar Jha

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी तनाव को कम करने के लिए पाकिस्तानी विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बारी खार मंगलवार को राजधानी काबुल पहुंची हैं। हिना रब्बारी खार के साथ पाकिस्तान के विदेश और रक्षा मंत्रालय के अफसरों का एक प्रतिनिधि भी पड़ोसी देश पहुंचा है। सबसे दिलचस्प बात ये है कि महिलाओं को पर्दे में कैद रखने, उन्हें किसी बाहरी शख्स के साथ बाहर निकलने की मनाही का कानून लाने वाले तालिबानी अधिकारी हिना रब्बारी खार को रिसीव करने काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचे थे।

Image: Murtaza Solangi Twitter

When you want to talk to anti-women beasts like Taliban, send Hina Rabbani Khar. She will get it done.

Pakistan’s foreign minister state Hina Rabbani Khar reached Kabul.

I hope that along with our security concern and attacks from Afghanistan border, she will bring the matter of #AfghanWomen , their education and rights. pic.twitter.com/U3PyPkWDGw