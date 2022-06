'सबकी जान बचाएगा रे तेरा 'फैसल'! मौत को छूकर ऐसे लौटा पाकिस्तान का जांबाज ट्रक ड्राइवर

International

oi-Artesh Kumar

क्वेटा, 10 जून : फिल्मों में एक नायक हजारों लोगों को बचाने के लिए खुद की जान की परवाह नहीं करता है। क्या वास्तविक जीवन में भी आपने ऐसे जांबाज हीरो को देखा है? कई लोग हां या ना में जवाब देंगे। हम यहां ऐसे ही एक हीरो की बात करने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान का रहने वाले हैं। नाम उनका मोहम्मद फैसल है और वे पेशे से ड्राइवर है। उन्होंने ऐसा कारनामा किया है जिसकी पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक चर्चा हो रही है। फैसल ने अपनी जान की चिंता नहीं करते हुए एक जलते हुए ऑयल टैंकर को शहर से 2 किलोमीटर दूर ले गया, ताकि वहां मौजूद लोगों की जान बच सके। उनके इस बहादुरी की चर्चा प्रधानंमत्री कार्यालय तक पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार पीएम शहबाज शरीफ ने जांबाज ड्राइवर फैसल की प्रशंसा की है।

Heroic oil tank driver, Muhammad Faisal's selfless act of driving his burning vehicle away from a petrol pump went viral on social media.

Faisal who hails from #Quetta recalled the nerve-wracking terrifying moments, "I thought now the oil tanker will explode and I will die." pic.twitter.com/cyMAWRUot6