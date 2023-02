क्या मिट्टी की वजह से भी शुरू हो चुका है जलवायु परिवर्तन ? रिसर्च में मिली चौंकाने वाली जानकारी

वायु प्रदूषण की वजह से मिट्टी की कार्बन पर से पकड़ ढीली पड़ रही है, जिसके चलते यह ग्रीन हाउस गैस की तरह काम कर सकता है। यह एक शोध के आधार पर दावा किया गया है कि यह जलवायु परिवर्तन का कारण हो सकता है।

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

जलवायु परिवर्तन की चिंता में पूरी दुनिया परेशान हो रही है। ग्रीन हाउस गैसों की वजह से हालात नियंत्रण से बाहर हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए पूरे विश्व के नेता माथापच्ची कर रहे हैं। कई तरह के समाधान पर बात हुई है और अमल करने का प्रयास भी हो रहा है। लेकिन, अब शोधकर्ताओं ने पाया है कि मिट्टी से भी कार्बन मुक्त हो रहा है, जो कि जलवायु परिवर्तन में अपनी भूमिका निभा रहा है। इसकी एक पूरी प्रक्रिया है और इसके पीछे नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है। ऊपर से मिट्टी में कार्बन की मात्रा घटने से उसकी उर्वरता अलग प्रभावित हो रही है।

English summary

The increasing amount of nitrogen in the soil is also contributing to the climate change situation. This has been revealed in a research done in America