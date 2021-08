क्या राजधानी काबुल तालिबान की गिरफ्त में आ गई है? 10 बिंदुओं में जानिए अफगानिस्तान पतन की कहानी

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 15: अफगानिस्तान सरकार के पास अब कहने के लिए सिर्फ काबुल बचा है और तालिबान अफगानिस्तान में तेजी से आगे बढ़ रहा है। रविवार को विद्रोहियों ने जलालाबाद शहर पर कब्जा कर लिया है और प्रभावी रूप से राजधानी काबुल अब देश के बाकी हिस्सों से अलग-थलग पड़ चुका है। यानि, देखा जाए तो सरकारी नियंत्रण में अब सिर्फ काबुल बचा है। एसोसिएटेड प्रेस समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी, जिन्होंने शनिवार को फिर से तालिबान को चुनौती दी थी, वो अब काफी तेजी से अलग-थलग दिखाई दे रहे हैं। इस बीच, रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि अमेरिका ने पहले ही तालिबान की मजबूत स्थिति को भांपते हुए राजधानी काबुल से अपने अधिकारियों को निकालना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या काबुल पर तालिबान राज स्थापित हो गया है...आईये 10 महत्वपूर्ण स्थितियों से समझते हैं।

English summary

Taliban is going to capture Kabul very soon, know what is the current situation of Taliban in 10 points.