पिघल रहा है 'बर्फ का पहाड़', पूरे विश्व में तबाही की आशंका, डूब जाएंगे बांग्लादेश-मालदीव!

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, मई 19: इस प्लानेट पर दूसरा सबसे ज्यादा बर्फ ग्रीनलैंड के पेट में रखा हुआ है और ग्रीनलैंड के बर्फ को लेकर वैज्ञानिकों ने खतरे की घंटी बजा दी है। ताजा रपोर्ट में कहा गया है कि ग्रीनलैंड का बर्फ अब इतनी तेजी से पिघल रहा है, जहां से अब लौटना शायद अब संभव नहीं होगा। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रीनलैंड बर्फ जितनी तेजी से पिघल रहा है उससे समुन्द्र में पानी का लेवल 23 फीट से ज्यादा बढ़ जाएगा, जो इस दुनिया में बर्बादी लाने के लिए काफी होगा। ग्रीनलैंड में बर्फ को लेकर कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी और आर्कटिक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे ने संयुक्त तौर पर स्टडी की है, जिसमें बेहद चिंताजनक खुलासे किए गये हैं और रिपोर्ट में कहा गया है कि जो बर्बादी बर्फ पिघलने से आएगी, उसके सामने कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है। ये रिसर्च सेन्ट्रल वेस्टर्न पार्ट में किया गया है, जो इस पृथ्वी पर मौजूद टॉप-5 ग्रीनलैंड में से एक है।

तेजी से पिघल रहे हैं हिमालय के ग्लेशियर, भारत पर आने वाले सबसे बड़े खतरे का बजा अलार्म

English summary

The snow sheet in Greenland is melting so fast that many countries are feared to be missing from the world map.