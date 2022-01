ओमिक्रॉन के खिलाफ UK की Study में बूस्टर डोज को लेकर मिली खुशखबरी

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लंदन, 2 जनवरी: यूनाइटेड किंगडम में कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज को लेकर एक नई स्टडी हुई है, जिसमें मोटे तौर पर यह अनुमान जताया गया है कि यह ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ 88% तक ज्यादा कारगर हो सकता है। ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए यह स्टडी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गौरतलब है कि 10 जनवरी से भारत में भी फ्रंटलाइन और हेल्थकेयर वर्कर्स के अलावा 60 वर्ष से ज्यादा के रोगग्रस्त बुजुर्गों के लिए भी प्रोटेक्शन डोज की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जबकि, अमेरिका और यूरोप के कई देशों में बूस्टर डोज पहले से ही दी जा रही है।

English summary

The good news found in the study on the booster or third dose of Covid vaccine against Omicron variants in the UK, increased protection by 88%