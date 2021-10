पूरे विश्व में बत्ती गुल: भारत-चीन में कोयला खत्म, यूरोप में गैस संकट से हाहाकार, आखिर क्या है माजरा?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, अक्टूबर 10: अचानक पूरी दुनिया में बेहद गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। भारत में सिर्फ तीन दिनों के लिए ही कोयला बचने की बात कही जा रही है। दिल्ली में सरकार ने गुप्प अंधेरा छाने का अंदेशा जताया है, वहीं चीन कई कई राज्य पहले से ही अंधेरे में जा चुके हैं और अफरातफरी मची हुई है। यूरोपीय देशों में गैस की किल्लत ने मानो महंगाई का नल खोल दिया है और लेबनान में अब बिजली बची ही नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये माजरा क्या है?

English summary

There is a serious energy crisis all over the world. India, China and Lebanon are likely to be dark, while European countries are facing a terrible gas crisis.