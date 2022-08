पहले खाई साथ जीने मरने की कसमें, 34 करोड़ रुपये मिलते ही बॉयफ्रेंड को कह दिया... बॉय,बॉय

International

oi-Artesh Kumar

लंदन, 26 अगस्त : ब्रिटेन में एक कपल ने इनाम में 34 करोड़ रुपये जीत लिए। दोनों का खुशी का ठिकाना नहीं था। पहले तो दोनों ने फैसला किया था कि, अगर उन्हें इनाम मिलता है तो वे एक नया व्यापार शुरू करेंगे। दोनों खुशी-खुशी इसके लिए राजी हो गए। लेकिन कहते हैं न कि, पैसा इंसान को हैवान और लालची भी बना देता है। ऐसा ही कुछ प्रेमी जोड़े के साथ भी हुआ। जब पैसा मिला तो एक का मन बईमान हो गया और फिर दोनों अलग हो गए। चलिए जानते हैं पूरी कहानी।

English summary

A couple won Rs 34 crore in prize. They had promised to live together and start a business before getting the money. But after winning the prize, the girlfriend’s mind changed. The boyfriend has accused her of cheating, saying that she grabbed the entire reward amount and separated from him.