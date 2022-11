कौन हैं जनरल आसीम मुनीर, जो PAK आर्मी चीफ की रेस में निकले आगे, नवाज वाली गलती दोहरा रहे शहबाज?

International

Pakistan new Army chief: पाकिस्तान में नये आर्मी चीफ को लेकर माथापच्ची जारी है और पाकिस्तान की सेना ने सरकार को 6 नाम भेजे हैं, जिनमें से अब शहबाज सरकार को तय करना है, कि देश का नया आर्मी चीफ कौन बनेगा। लेकिन, पाकिस्तान की राजनीति को कंट्रोल करने वाली सेना के नये अध्यक्ष को लेकर शहबाज सरकार सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। खासकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ का का मुंह आर्मी चीफ के चुनाव को लेकर ऐसा जला हुआ है, कि वो मट्ठा भी फूंक-फूंककर पीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन, क्या जाने-अनजाने शहबाज शरीफ भी वही गलती दोहराने जा रहे हैं, जो उनके भाई नवाज शरीफ ने की थी।

General Asim Munir is leading the race for the post of Pakistan Army Chief. Will Shehbaz Sharif repeat the mistake of his elder brother Nawaz by electing him?