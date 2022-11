रिटायरमेंट से पहले पाकिस्तान से झूठ बोल गए जनरल बाजवा, विदाई भाषण में छलका '1971' का दर्द

International

oi-Artesh Kumar

पाकिस्तान (Pakistan) के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा (Genera Qamar Javed Bajwa) ने कहा है कि पाकिस्तान का टूटना और बांग्लादेश बनना सैन्य असफलता नहीं, बल्कि एक राजनैतिक असफलता थी। जनरल बाजवा ने रिटायरमेंट से पहले अपने आखिरी सार्वजनिक संबोधन में सेना विरोधी बयानों की आलोचना की और नेताओं से देश के लिए आगे बढ़ने को कहा। उन्होंने अपने संबोधन में 1971 की लड़ाई का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने बहुत बड़ा 'झूठ' बोल दिया।

English summary

Gen Bajwa also discussed the army’s performance and actions in Bangladesh during the 1971 civil war, which said were topics that most people avoided.“I want to correct some facts here. Firstly, former East Pakistan was a political failure and not a military one,” he said. He said the number of soldiers fighting was not 92,000 but 34,000 and the others were in different government departs. He added that these 34,000 soldiers were confronted by an Indian army of 250,000 soldiers and 200,000 members of the Mukti Bahini.