रूस को लेकर G7 ने दिया भारत को बड़ा ऑफर, क्या मोदी सरकार की शर्तों को मानने के लिए तैयार हुआ US?

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, सितंबर 07: यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत ने भारी डिस्काउंट पर भारी मात्रा में रूसी तेल का आयात करना शुरू कर दिया था और जो रूस भारतीय तेल आयात की लिस्ट में 10वें नंबर पर हुआ करता था, वो इराक के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। लेकिन, अब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है, कि भारत सरकार की तरफ से संकेत दिए गये हैं, कि वो जी-7 ग्रुप के उस फैसले पर अपनी सहमति जता सकता है, जिसमें रूसी तेल पर कैप लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। अगर भारत ऐसा करता है, तो ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, हालांकि, भारत सरकार की तरफ से शर्त भी रखी गई है और अगर भारतीय शर्त को मानने के लिए अमेरिका तैयार होता है, तभी भारत ये कदम उठा सकता है, लेकिन जो संकेत मिले हैं, उससे पता चलता है, कि अमेरिका और भारत के बीच में रूसी तेल को लेकर बड़ा समझौता हो सकता है और अमेरिका भारत की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो सकता है।

The US has said that India will also benefit from the price cap of G7 countries on Russian oil, even if it does not support it.