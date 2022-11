G-20 Summit: इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे पीएम मोदी ने बजाया ड्रम, जानें क्या कहा?

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

PM Modi in G20 Summit: इंडोनेशिया में जी20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का भारतीय समुदाय के बीच जमकर स्वागत किया गया। पांच घंटे से इंतजार कर रहे इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने भारतीय पीएम का उत्साह के साथ स्वागत किया। वहीं, पीएम मोदी हाथ जोड़कर स्वागत स्वीकार करते दिखे। उन्हें सभा में मौजूद महिलाओं में से एक को आशीर्वाद देते हुए भी देखा गया था।

पीएम मोदी ने बजाया ड्रम

विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के बीच पहुंचने के लिए खुद भारतीय प्रधानमंत्री लालायित रहते हैं और उन्हें उतना ही प्यार और सम्मान भी मिलता है। पीएम मोदी जब इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय के बीत पहुंचे, तो उस वक्त भारतीय संस्कृति में इंडोनेशिया के स्थानीय वाद्य यंत्र से संगीत बजा रहे लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान वीडियो में दिख रहा है, कि पीएम मोदी ने भी कुछ देर के लिए वाद्य यंत्र बजाए। स्थानीय समयानुसार रात 10 बजकर 45 मिनट पर पीएम मोदी का स्वागत कर रहे लोगों में से एक ने उन्हें एक तोहफा भी दिया, साथ ही भारत का विकास करने के लिए पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की। प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित लोगों से संक्षिप्त बातचीत की। फिर, उन्हें एक छोटी लड़की को दुलारते देखा गया, जिसके हाथ में भारत का राष्ट्रीय ध्वज था। नरेंद्र मोदी के आधिकारिक YouTube चैनल पर साझा किए गए एक वीडियो में दी गई जानकारी के मुताबिक, वहां मौजूद कई लोगों के परिवार पिछले 200 सालों से ज्यादा वर्षों से इंडोनेशिया में रह रहे हैं।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives at the venue in Bali, Indonesia where an Indian community event will be held shortly; also tries his hands at traditional Indonesian musical instruments.

(Source: DD) pic.twitter.com/xYsGzP1zzS