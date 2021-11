कमजोर वादों के साथ खत्म हो गया G-20 सम्मेलन, जानिए भारत के लिए कितना रहा अहम?

International

oi-Abhijat Shekhar

रोम, नवंबर 01: दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता जब रोम में जुटे, तो यही माना गया कि, विश्व की सबसे बड़ी चिंता जलवायु परिवर्तन को लेकर किसी ठोस नतीजे पर आक्रामक रणनीति बनाते हुए पहुंचने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जी-20 बैठक खत्म होने के साथ ही फिर साबाति हो गया कि, विश्व के तमाम बड़े नेता क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वॉर्मिंग को लेकर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करने वाले हैं, हकीकत में सिर्फ कमजोर कदम उठाए जाएंगे, जबकि जलवायु परिवर्तन के खतरनाक परिणाम दिखने शुरू हो चुके हैं।

English summary

The G20 summit has ended with weak promises on climate change. Know what has been India's contribution in the G-20 summit.