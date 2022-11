G20 शिखर सम्मेलन में कौन-कौन नेता शामिल हो रहे हैं, 10 राष्ट्राध्यक्षों से होगी पीएम मोदी की मुलाकात

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

G20 Summit Bali: दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं के नेता कल से बाली के इंडोनेशियाई रिसॉर्ट द्वीप पर जी-20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जमा हो रहे हैं, जिसमें सबसे गर्म मुद्दा यूक्रेन युद्ध रहने वाला है। दुनिया की करीब 80 प्रतिशत अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने वाले जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी जाएंगे और सबसे खास बात ये है, कि भारत के लिए जी20 शिखर सम्मेलन काफी खास होने जा रहा है, क्योंकि जी20 देशों का अगला अध्यक्ष भारत ही बनने वाला है और ऐसा पहली बार हो रहा है। ऐसे में आईये जानते हैं, कि जी20 शिखर सम्मेलन में इस बार कौन कौन से नेता शामिल हो रहे हैं और पीएम मोदी किन-किन नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे।

English summary

Which world leaders are participating in the G20 summit to be held in Bali, Indonesia and why this summit is special for India, know.