नफरती मौलवी को देश से निकालेगा फ्रांस! जानिए यहूदियों के खिलाफ कितना जहर उगलता था इमाम हसन

International

oi-Artesh Kumar

पेरिस, 31 अगस्त : फ्रांस की शीर्ष प्रशासनिक अदालत (France's top administrative court) ने मोरक्को के इमाम हसन इक्विउसेन (Moroccan imam Hassan Iquioussen) के निष्कासन (निर्वासन, देश निकाला) को हरी झंडी दे दी है। फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड डार्मिनिन ने बताया कि, इमाम हसन ने यहूदियों के खिलाफ अभद्र भाषा (anti-semitic' speech, Hate speech) का इस्तेमाल किया था, जिसके लिए उन पर कोर्ट की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। गृह मंत्रालय के वकील पिछले हफ्ते काउंसिल ऑफ स्टेट को बताया था कि, इमाम हसन सालों से यहूदियों के खिलाफ गलत बयानबाजियां की थीं। उन्होंने कई सालों से नफरत की भाषा के सहारे लोगों के बीच एक नफरत की भावना फैलाने का काम किया है। कोर्ट ने इमाम हसन को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

English summary

An interior ministry lawyer last week told the Council of State Iquioussen 'has for years spread insidious ideas that are nothing less than an incitement to hatred, to discrimination and to violence'