Mikhail Gorbachev: अंतिम सोवियत नेता के उत्थान और पतन की कहानी, जिनके दिल में भारत धड़कता था

International

oi-Abhijat Shekhar

मॉस्को, अगस्त 31: पूर्व सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव शायद पहले और आखिरी रूसी नेता होंगे, जिन्हें पश्चिम में पसंद किया जाता था और घर में जिन्हें कोसा जाता था, उनका निधन हो गया है। वो तत्कालीन सोवियत संघ के आखिरी नेता थे, जिनके शासनसाल में सोवियत संघ कई हिस्सों में टूट गया। 91 साल की उम्र में मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली और उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, परमाणु हथियारों की रेस को खत्म करना और शीत युद्ध की समाप्ति। इसके अलावा मिखाइल गोर्बाचेव के दिल में भारत धड़कता था। आईये जानते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव के उत्थान और पतन की कहानी।

एक कनफ्यूज देश को कैसे कुंडली में जकड़ रहा है ड्रैगन? जानिए एक डरपोक देश पर कब्जे का चीनी प्लान

English summary

The Story of the Rise and Fall of Mikhail Gorbachev, the Last Soviet President, Why Did the West Love Him?