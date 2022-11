Twitter पर वापसी नहीं करेंगे डोनाल्ड ट्रंप! कहा, यहां फर्जी अकाउंट की है भरमार..लौटने की कोई वजह नहीं

International

oi-Artesh Kumar

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा कि उन्हें ट्विटर (Twitter) पर लौटने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बता दें की ट्रंप की ट्विटर पर वापसी हो गई है। ब्लू टिक के साथ उनका ट्विटर अकाउंट को फिर से बहाल कर दिया गया है। खबर के मुताबिक एक दिन पहले एलन मस्क (Elon Musk) ने ट्रंप के ट्विटर अकाउंट पर से बैन हटाने के लिए पोल कराया था। इस पोल में 1.50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। इस पोल में 51.8 फीसदी लोगों ने पूर्व राष्ट्रपति की ट्विटर पर वापसी को लेकर सहमति जताई, जबकि 48.2 प्रतिशत लोग इससे असहमत हैं।

English summary

Donald Trump on Saturday said he had no interest in returning to Twitter even as a slim majority voted in favor of reinstating the former U.S. President, who was banned from the social media service for inciting violence, in a poll organized by new owner Elon Musk.