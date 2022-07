सबकी पोल खोल दूंगा, गद्दी से हटाए जाने के बाद अब तक बौखलाए हुए हैं इमरान खान, अब दी नई गीदड़-भभकी

International

इस्लामाबाद, 6 जुलाई : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (imran khan) ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची गई और उन्हे सत्ता से बेदखल कर दिया गया। इमरान ने इस दौरान पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि, पाकिस्तान में इस वक्त फासीवादी सरकार है और इसमें अलग-अलग किरदारों वाले लोग शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि, वे इसलिए अभी तक चुप हैं क्योंकि कौम और मुल्क का वे नुकसान नहीं चाहते हैं। इमरान खान ने कहा, 'मुझे सबकुछ पता है किसने किया है, मैंने एक वीडियो बनाकर सुरक्षित स्थान पर रखा है। अगर मुझे कुछ होता है तो लोगों को पता चले कि आखिर सच्चाई क्या थी। कौन-कौन किरदार खेल में शामिल थे। लोगों को पता चले किसने क्या-क्या किया, सच्चाई क्या है। इमरान ने आगे कहा कि, वे अभी मजबूर हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वे बोलेंगे। उन्होंने मंगलवार को अपने बानी गाला आवास से लाइव बोलते हुए शहबाज शरीफ सरकार पर हमला बोल दिया।

English summary

“If pushed against the wall, I’ll unmask all the characters involved in the regime change conspiracy,” says the ousted prime minister, Imran Khan, whose government, he claims, was toppled by the United States through its pawns on the Pakistani political chessboard.