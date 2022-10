भारतीय बाजार से निवेशकों में निराशा! लगातार दूसरे महीने निकाले रिकॉर्ड निवेश, और गिरेगा रुपया?

International

Business: भारतीय बाजार को लेकर विदेशी निवेशकों का रूझान अभी भी अच्छा नहीं हुआ है और फॉरेन पोर्टफोलिया इन्वेस्टर्स ने अक्टूबर महीने में अब तक भारतीय शेयर बाजार से 5 हजार 992 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि, मजबूत अमेरिकी डॉलर होने का गंभीर असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ रहा है और सरकार की कड़े मौद्रिक नीति के बीच विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड मात्रा में अपने निवेश को भारत से खींचा है। जिसके बाद भारतीय रुपये में और कमजोरी आने की आशंका है।

Disappointment continues among investors from the Indian market and foreign portfolio investors have sold a record amount of equities in the last two months.