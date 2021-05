विश्व में पहली बार बाघिन की आंख का ऑपरेशन, टाइगर रत्ना की रोशनी डॉक्टरों ने बचाई

International

लंदन, मई 16: विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक बाघिन की आंख का ऑपरेशन कर उसकी आंख को बचाई जा सकी है। 17 साल का बाघिन, जो कैम्ब्रीज के पास शेपरेथ चिड़ियाघर में रहती है, उसकी आंख का पहले मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया था लेकिन बाघिन ने अपनी आंख में चोट लगा लिया था। जिसके बाद बाघिन को देखने में काफी परेशान हो रही थी, उसकी अब उसकी आंख का बड़ा ऑपरेशन किया गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक टाइगर रत्ना की आंख की कॉर्नियल सर्जरी की गई है। किसी पालतू जानवर की आंख का कॉर्नियल सर्जरी करना कतई आसान नहीं है, खासकर बाघिन जैसे जानवर को लेकर ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन रत्ना की आंख का सफल ऑपरेशन किया गया है और उसकी आंखों की रोशनी खत्म होने से बचाई जा सकी है।

English summary

For the first time in the world, the eye of a tigress has been operated at Cambridges University.