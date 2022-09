'फॉरएवर ग्रेटफुल', प्रिंस हैरी ने महारानी को दी श्रद्धांजलि, 'guiding compass' कहकर सम्मानित किया

International

लंदन, 12 सितंबर : ब्रिटेन पर 70 साल तक शासन करने वाली, महारानी एलिजाबेथ (Queen Elizabeth) अब इस दुनिया में नहीं हैं। 96 साल की उम्र में जब महारानी ने स्‍कॉटलैंड के बाल्‍मोरल कैसल में अंतिम सांस लीं तो पूरा परिवार मौजूद था। उनके सबसे प्‍यारे पोते प्रिंस विलियम परिवार वालों के साथ दादी के पास मौजूद थे। वहीं, महारानी की मृत्यु के बाद उनके पोते प्रिंस हैरी (grandson Prince Harry) ने आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने अपनी दादी को 'मार्गदर्शक कम्पास'के रूप में सम्मानित किया और उनकी अटूट कृपा और गरिमा की प्रशंसा की। 2020 में अपनी पत्नी मेगन के साथ शाही परिवार से अलग हो चुके हैरी ने कहा, क्वीन एलिजाबेथ की विश्व स्तर पर प्रशंसा और सम्मान किया गया।

English summary

The personal statement, posted Monday on Harry and his wife Meghan’s Archwell website, said he cherished their times together “from my earliest childhood memories with you, to meeting you for the first time as my Commander-in-Chief, to the first moment you met my darling wife and hugged your beloved great grandchildren.”