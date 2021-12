कोरोना महामारी की उत्पति के 2 सालों के बाद इस द्वीप पर मिला पहला केस, जानिए कैसे रहा सुरक्षित?

International

oi-Abhijat Shekhar

कुक आइलैंड, दिसंबर 04: पिछले दो सालों से कोरोना महामारी ने दुनिया को परेशान कर रखा है और अब कर 50 लाख से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो गई है। पिछले दो सालों में कोरोना वायरस दुनिया के हर हिस्से तक पहुंच गया, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि, एक द्वीप ऐसा भी था, जो पिछले दो सालों से कोरोना वायरस से सुरक्षित था और अब जाकर इस आइलैंड पर कोरोना वायरस पहुंचा है।

English summary

Two years after the origin of the corona virus, the first case has been found on Cook Island. Know how this country was protecting itself for 2 years.