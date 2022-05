फिनलैंड के राष्ट्रपति ने पुतिन को डायरेक्ट फोन पर कहा, हम NATO में होंगे शामिल... अब क्या करेगा रूस?

International

oi-Abhijat Shekhar

हेल्सिंकी, मई 15: युद्ध की आशंका के बीच फिनलैंड के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सीधा फोन कॉल किया है और कहा है, कि फिनलैंड नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन करेगा और नाटो में शामिल होगा। फिनलैंड के राष्ट्रपति शाऊली निनिस्टो ने कहा कि ये बातचीत 'बिना किसी परेशानी के आयोजित' की गई क्योंकि दोनों पक्षों ने 'तनाव से बचने' के लिए काम करने की कोशिश की है। लेकिन, माना जा रहा है, कि फिनलैंड के राष्ट्रपति के इस कदम के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और भड़क सकता है, क्योंकि रूस एक दिन पहले ही फिनलैंड को बिजली की सप्लाई रोक चुका है।

तय हुआ फिनलैंड पर भी हमला करेगा रूस! क्या सना मरीन को भी जेलेंस्की की तरह छोड़ देंगे बाइडेन?

English summary

Amidst the tension, the President of Finland has made a direct phone call to the President of Russia, saying that Finland will join NATO.