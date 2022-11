वीडियो में पहली बार देखिए कृत्रिम गर्भ में कैसे पल रहा है मेमने का भ्रूण, बिना मां अब होगा बच्चे का जन्म!

International

oi-Abhijat Shekhar Azad

LAMB FETUS GROWN IN AN ARTIFICIAL WOMB: विज्ञान का लगातार विकास हो रहा है और धीरे धीरे वैज्ञानिक इंसानों की उम्र बढ़ाने की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो कृत्रिम गर्भ से अब बच्चों का जन्म करवाने की दिशा में भी विज्ञान का लगातार विकास हो रहा है। इंटरनेट पर इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक भेड़ के मेमने को कृत्रिम गर्भ में देखा जा रहा है। ऐसे में आइये जानते हैं, कि क्या वायरल वीडियो सच है या फिर साइंस फिक्शन?

English summary

The video of how the fetus of a lamb is growing in an artificial womb is going viral. Can humans be born from artificial embryos in the future?