दुशांबे: SCO की बैठक से अलग विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी समकक्ष वांग यी से की मुलाकात

दुशांबे, 17 सितंबर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में एससीओ शिखर सम्मेलन के इतर चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस बैठक में एस जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया में प्रगति शांति बहाली के लिए आवश्यक है। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर विदेश मंत्री एस जयशंकर में शामिल होने के लिए दुशांबे पहुंचे हैं। यहां उन्होंने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमली रहमान से भी मुलाकात की।

चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात की जानकारी खुद एस जयशंकर ने ट्वीट कर दी। उन्होंने लिखा, 'चीन के विदेश मंत्री से दुशांबे में एससीओ की बैठक से इतर मुलाकात हुई। अपने सीमावर्ती क्षेत्रों से सैनिकों की वापसी पर चर्चा की और यह रेखांकित किया कि शांति बहाली के लिए यह बेहद जरूरी है और यह द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का आधार है।' मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एससीओ की बैठक के बाद दोनों पक्षों ने वैश्विक घटनाक्रम पर विचारों का आदान-प्रदान किया। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि भारत सभ्यताओं के टकराव संबंधी किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं करता।

EAM S Jaishankar meets Chinese FM Wang Yi on sidelines of SCO Summit in Dushanbe. "Discussed disengagement in our border areas. Underlined that progress in this regard is essential for restoration of peace&tranquillity, which is basis for development of bilateral ties,"EAM tweets pic.twitter.com/W9XfsjClpp