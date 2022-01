ना अमेरिका को छोड़ सकते ना रूस को, क्या यूक्रेन संकट पर चीन के खेल में फंस गया है भारत?

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जनवरी 28: यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस के सैनिक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं और किस भी क्षण खबर आ सकती है, कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यूक्रेन पर अगर रूस हमला करता है, तो भारत का रूख क्या होगा, भारत पर यूक्रेन संकट का असर क्या पड़ेगा और भारत के लिए एक साथ अमेरिका और रूस, दोनों के साथ अच्छे संबंध को मैनेज करना कैसे मुश्किल हो गया है और इन सबके बीच चीन ने भारत को कैसे फंसा दिया है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं।

पांच आसान सवालों में समझिए क्या है रूस-यूक्रेन संकट, अगर युद्ध हुआ तो दुनिया पर क्या होगा असर?

What is the impact of Russia-Ukraine dispute on India? Will Russia not care about relations with India in order to get China's support?