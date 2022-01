खतरे में अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड समेत आधी दुनिया, ज्वालामुखी में महाविस्फोट के बाद जागा 'हंगा काल्डेरा'

International

oi-Abhijat Shekhar

टोंगा, जनवरी 16: टोंगा साम्राज्य अकसर दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचता रहता है, लेकिन इस बार द्वीपों का ये देश बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है और पूरी दुनिया टोंगा साम्नाज्य के साथ साथ आधी धरती के लिए दुआएं कर रहा है। 15 जनवरी को समुद्र के नीचे विशालकाय ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पूरी दुनिया अलर्ट पर है और जापान में पानी की ऊंची ऊंची लहरें टकरा रही हैं, जबकि अमेरिका में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, न्यूजीलैंड के लिए भी खतरे का अलर्ट जारी किया गया है।

The massive shockwave of the Hunga Tonga volcano eruption today, Jan 15th (04 UTC) blasted around the world with 1100 km/h and was crossing Europe 15 hours later. Numerous weather stations are recording astonishing 2-3 mbar pressure changes during the passage of several waves. pic.twitter.com/g5cT7R7lj2

Huge volcanic eruption near Tonga. Reports of tsunami there and it's gone pitch black. Lots of lightning too. #tonga pic.twitter.com/Eia4fidPRc

English summary

Half the world is in danger after a volcanic eruption in the Sea of Tonga and an alert has been issued for all the countries along the Pacific Ocean including America, Japan, New Zealand.