ब्रिटेन का ये कैसा चेहरा? पूर्व अधिकारी को कुत्ते-बिल्लियों के साथ काबुल से निकाला, अफगान कर्मियों को छोड़ा

काबुल, अगस्त 30: अफगानिस्तान से अपने लोगों को बाहर निकालने के लिए दुनियाभर के कई देश रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। ब्रिटेन ने भी एक दिन पहले तक अफगानिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। लेकिन, एक ऑपरेशन के लिए ब्रिटेन की दुनियाभर में आलोचना की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन ने अपने पूर्व नौसेना अधिकारी को तो कुत्ते-बिल्लियों के साथ काबुल से बाहर निकाल लिया, लेकिन अफगानी कर्मचारियों को वहीं छोड़ दिया।

English summary

Britain took the former Marine with his dogs and cats out of Kabul, but left the local Afghan staff there.