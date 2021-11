राम को 'नेपाली' बताने वाले ओली ने खाई कसम', सत्ता में वापसी पर भारतीय जमीन लेने का ऐलान

International

oi-Abhijat Shekhar

काठमांडू, नवंबर 27: नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और राम को 'नेपाली' बताने वाले केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है और कहा है कि, अगर उनकी पार्टी नेपाल में सत्ता में लौटती है और वो फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं, तो वो कालापानी, लिंपियाधुरा और लिपुलेख भारत से वापस ले लेंगे। केपी शर्मा ओली ने भारतीय जमीन वापस लेने की कसम खाई है।

उत्तर कोरिया में लेदर जैकेट पहनने पर लगा प्रतिबंध, किम जोंग उन के सनकपन का एक और अध्याय

https://hindi.oneindia.com/news/international/north-korea-bans-leathers-caot-to-stop-citizens-copying-kim-jong-un-look-650446.html

English summary

Nepal's former Prime Minister KP Sharma Oli has vowed that, if his party returns to power, he will take Kalapani, Limpiyadhura and Lipulekh from India.