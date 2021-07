यूरोपीय देशों में बाढ़ से बर्बादी ही बर्बादी, जर्मनी समेत आधा दर्जन देशों में महा-सैलाब बरपा रहा है कहर

International

oi-Abhijat Shekhar

नई दिल्ली, जुलाई 16: पश्चिमी यूरोप के कई देश इन दिनों भीषण बाढ़ का सामना कर रहे हैं। भारी बारिश और बाढ़ से अब तक जर्मनी में 59 और बेल्जियम में 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पश्चिमी जर्मनी के यूकिर्चेन इलाके के अधिकारियों ने कहा कि वहां बाढ़ में 15 लोग मारे गए हैं। वहीं, रवीलर काउंटी में 18, रीनबैक में तीन और कोलोन में दो लोगों की बाढ़ से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यूरोप के आधा दर्जन से ज्यादा देश भीषण बाढ़ से बुरी तरह से परेशान हैं।

English summary

Floods have caused havoc in European countries. There has been heavy loss of life and property in more than half a dozen countries including Germany, Netherlands.