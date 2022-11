ट्विटर हो सकता है दिवालिया! अधिकारियों के इस्तीफे के बाद एलन मस्क ने जताई आशंका

International

oi-Artesh Kumar

एलन मस्क (Elon Musk) ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म ट्विटर (Twitter) के दिवालिया होने की संभावना जताई है। कंपनी के नए मालिक मस्क ने ट्विटर के कर्मचारियों को बताया कि वह कंपनी के दिवालियापन से इनकार नहीं कर सकते हैं। वहीं, नियामक संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी) ने कहा कि वे ट्विटर पर हालिया घटनाओं को गहरी चिंता के साथ ट्रैक कर रहे हैं।

English summary

Twitter's new owner, Elon Musk, said that it might go bankrupt even as a market regulator said it is watching developments at the microblogging company with concern. The platform's top privacy and compliance officers have also reportedly quit.