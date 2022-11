Twitter को 8 डॉलर देकर आपको 'ब्लू टिक' से साथ मिलेंगे कई और फायदे, Elon Musk ने गिनाए नये फीचर

International

दुनिया के सबसे अमीर शख्स व टेस्ला के सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) ने ट्विटर को खरीदने के बाद कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। उन्होंने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफार्म ट्विटर (Twitter) पर ब्लू टिक (Blue Tick) के लिए कीमत की घोषणा कर दी है। एलन मस्क की घोषणा के मुताबिक, ट्विटर पर ब्लू टिक की कीमत आठ डॉलर (करीब 660 रुपये) प्रति माह होगी। वहीं, बेस्टसेलिंग लेखक स्टीफन किंग (Stephen King) ने ट्विटर (Twitter) की तरफ से वेरीफिकेशन बैज (Verification Badge) वसूले जाने की संभावना पर नाराजगी जताई। इनके पोस्ट पर एलन मस्क ने खुद जवाब दिया है।



Twitter offers blue ticks to denote that the account holders are authentic. Government institutions, celebrities, and notable personalities could get the blue tick by applying for Twitter verification. "To receive the blue badge, your account must be authentic, notable and active," the policy, which is still there on the Twitter website, says.