टेस्ला की ड्राइवरलेस कार का एक्सीडेंट, हादसे में 2 की गई जान, Elon Musk का एक भी ट्वीट नहीं

International

oi-Abhijat Shekhar

हॉस्टन, अप्रैल 19: एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की ड्राइवरलेस कार का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें दो लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। एलन मस्क अपनी नई नई इजाद के लिए जाने जाते हैं और उनकी कार कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए विख्यात है। इसके साथ ही एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ड्राइवरलेस कार भी बना रही है। यानि, टेस्ला की ये कार बिना किसी ड्राइवर के चलेंगी। लेकिन, कहते हैं ना टेक्नोलॉजी पर आप पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकते हैं, टेस्ला की ड्राइवरलेस कार ने भी धोखा दिया है।

Two men dead after fiery crash in Tesla Model S.

“[Investigators] are 100-percent certain that no one was in the driver seat driving that vehicle at the time of impact,” Harris County Precinct 4 Constable Mark Herman said. “They are positive.” #KHOU11 https://t.co/q57qfIXT4f pic.twitter.com/eQMwpSMLt2